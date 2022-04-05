Перечислены последствия новых ограничений США по госдолгу России

Экономист Ордов заявил об ударе по инвесторам в США из-за ограничений по госдолгу России

Запрет министерства финансов США осуществлять выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских госучреждений в американских банках создает риск технического дефолта. Последствия новых ограничений в разговоре с «Лентой.ру» перечислил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Ограничение, которое по данным Reuters начало действовать 4 апреля, было введено, чтобы затруднить выполнение Россией обязательств перед иностранными инвесторами, уверен экономист.

«Цель заморозки наших золотовалютных резервов в долларах и евро была совершенно прозрачна и понятна — привести к техническому дефолту. Но по каким-то причинам достижение этой цели сорвалось, и мы продолжили из валютных поступлений обслуживать наш государственный долг. Цель как стояла, так и стоит, поэтому это решение в логике цели, которая была поставлена перед американскими регуляторами», — объяснил он.

Это, что называется, очередное последнее китайское предупреждение, которое для всех должно стать четким сигналом, что технический дефолт неизбежен Константин Ордов экономист

Решение американской стороны в первую очередь ударит по инвесторам, которые не смогут получить свои средства, считает Константин Ордов.

«Практически половина держателей нашего госдолга — российские резиденты. Вторая половина — это не Федеральная резервная система (ФРС) США, это частные компании, физические лица, инвестиционные фонды и прочие участники рынка. Непонятно только поведение регулятора и американского правительства, которые именно их хотят наказать. Не очень очевидно, в чем тут логика. Остается ощущение, что они пытаются отморозить себе уши назло какой-то там маме», — сказал он.

По мнению аналитика, технический дефолт может случиться в течение ближайших месяцев, если не будет найден иной выход из положения. Это вызовет дисбаланс на финансовом рынке, который и без того находится в предкризисном состоянии. Ситуация может вызвать достаточно заметную финансовую панику и финансовый кризис, считает Константин Ордов.

4 апреля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти готовят новые экономические санкции против Москвы. По его словам, шаги координируются с европейскими партнерами.

Ранее Министерство финансов России объявило о полном исполнении обязательств по выплатам по еврооблигациям с погашением в 2030 году, несмотря на санкции.

В начале марта США, страны Евросоюза, Великобритания и Япония ввели ограничительные меры против Центробанка России. Резервы регулятора в национальных валютах этих стран были заморожены.

