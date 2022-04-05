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В Рязанской области представят проект культурного центра Тарковского

Проект культурного центра Тарковского представят в августе 2022 года

Фото: правительство Рязанской области

Культурный центр Тарковского появится в поселке Мясной Рязанской области, где располагается дом известного кинорежиссера. Как сообщили в правительстве агентству ТАСС, проект планируется доработать и представить в августе 2022 года.

Собеседники агентства указали, что 4 апреля в выставочном зале Рязанского областного художественного музея им. И.П. Пожалостина открылась выставка «Сотворение Родины», приуроченная к празднованию 90-летия со дня рождения режиссера. «Она проходит в рамках одноименного проекта, приуроченного к празднованию 90-летия кинорежиссера Андрея Тарковского. <…> По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова там сейчас ведется работа по созданию культурного центра "Тарковский". В августе проект будет представлен общественности», — рассказали в правительстве.

Агентство отмечает, что к проектированию многофункционального центра Тарковского власти приступили осенью 2021 года. Новый музейный комплекс будет включать несколько экспозиций, зрительных залов и библиотеку.

Андрей Тарковский — советский кинорежиссер, народный артист РСФСР, чьи работы заслужили отмечались призами Каннского и Венецианского фестивалей. Среди его наиболее известных картин можно отметить такие фильмы, как «Андрей Рублев», «Сталкер», «Иваново детство», «Жертвоприношение», «Ностальгия».

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Варвара Кошечкина
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