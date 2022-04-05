Считавшуюся погибшей 100-килограммовую черепаху нашли выжившей в Анапе

В Анапе на берег выбросило100-килограммовую черепаху из Средиземного моря

В Анапе море вынесло на берег черепаху весом в 100 килограммов. Как сообщает «КП Кубань», такие водоплавающие представители вида обитают в Средиземном море и из-за низких температур не добираются живыми до российских берегов.

Поначалу черепаху сочли погибшей, однако выяснилось, что ей удалось выжить. На место выехали сотрудники заповедника в Утрише и оказали пресмыкающемуся первую помощь. Сейчас гостья находится в центре реабилитации краснокнижной черепахи Никольского в селе Супсех. Специалисты считают, что это черепаха логгерхед, или каретта, занесенная в Красную книгу.

По словам мэра Анапы, это удивительная для города история. «Сейчас специалисты прилагают все усилия, чтобы помочь черепахе — поливают ее водой, пытаются накормить. Однако, по их словам, рептилия в тяжелом состоянии», — рассказал он.

Отмечается, что самая низкая температура среды, в которой может жить зеленая черепаха, – 12 градусов. В Черном же вода остывает до 8-9 градусов зимой. Трупы зеленых черепах уже находили у берегов Севастополя и Одессы. Скелет одной из них выставили в местном музее в качестве экспоната.