Россиянам назвали минимальную стоимость поездки во Францию

Глава АТОР Ломидзе: минимальная стоимость тура во Францию начинается от 138 тысяч рублей

Стоимость путешествия во Францию на пять-семь дней начинается от 1,5 тысячи евро (138 тысяч рублей). Об этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала радиостанции «Говорит Москва».

По словам главы АТОР, на данный момент только покупка авиабилетов обойдется от 76 до 115 тысяч рублей на человека — именно за счет перевозки минимальная стоимость тура в недавно открывшуюся для россиян страну «взлетает» до названной стоимости в 1,5 тысячи евро.

«Ни о каком внятном спросе говорить не приходится, потому что небо закрыто, и российские авиакомпании туда летать не могут. Симметричные меры приняты в отношении французских авиакомпаний. Добраться до Франции можно только стыкованными рейсами через Стамбул или Дубай», — напомнила Ломидзе.

Тем не менее, эксперт допустила, что некоторые туристы все равно заинтересуются поездками — по мнению директора АТОР, открытия Франции «граждане ждали с нетерпением».

Ранее в апреле Франция отменила все коронавирусные ограничения для российских туристов. Так, для въезда в страну пассажирам не потребуется предъявлять отрицательный результат ПЦР- или антиген-теста, сертификат вакцинации и доказательство уважительных причин для посещения республики.