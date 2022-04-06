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Мошенники стали предлагать «компенсации» переболевшим COVID-19 россиянам

Эксперты рассказали, что мошенники стали предлагать компенсации переболевшим COVID-19

Фото: Pixabay

Эксперты платформы ОНФ «Мошеловка» рассказали РИА Новости о том, что мошенники придумали новую схему обмана россиян — они стали рассылать письма на электронную почту, в которых перенесшим коронавирусную инфекцию людям предлагается получить компенсацию.

«В начале апреля зафиксировали очередную массовую рассылку под видом заботы о переболевших COVID-19. Злоумышленники отправляют электронные письма с предложением переболевшим оставить заявку на получение некоей "поддержки"», — рассказали специалисты.

Находящаяся в письме ссылка ведет на сайт, где содержатся фейковые обсуждения пользователей о том, как они якобы получили выплату, в каком размере, и что делать, если имеются проблемы с заявкой. По словам экспертов, при подаче подобной заявки предлагается указать свое имя, адрес проживания, доход за последний месяц и электронную почту.

Далее жертвам обмана показывают ожидаемую «сумму выплаты», которую можно получить лишь через так называемый «единый реестр», в котором необходимо пройти платную регистрацию. После ее прохождения портал запрашивает данные банковской карты пользователя, якобы для отправки на нее денег.

Ранее ульяновские полицейские поймали мошенника, который обманул 41 человека на продаже подгузников. На вырученные деньги преступник купил автомобиль.

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Марина Совина
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