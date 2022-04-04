Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Ульяновский мошенник обманул 41 человека на продаже подгузников

Полицейские поймали мошенника, который обманул 41 человека на продаже подгузников

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Ульяновские полицейские поймали мошенника, который обманул 41 человека на продаже подгузников. На вырученные деньги преступник купил автомобиль. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 4 апреля, сообщили в МВД по региону.

По данным ведомства, на сайте бесплатных объявлений он продавал подгузники существенно ниже рыночной цены. От покупателей, которые выходили на связь, злоумышленник требовал полную предоплату за товар, после чего на их сообщения и звонки он не отвечал.

Когда в полицию начали поступать сообщения о мошенничестве, правоохранители вычислили и задержали 47-летнего безработного жителя Майнского района Ульяновской области. Он сознался в совершенных преступлениях, а их, по подсчетам полицейских, не менее 41. Выяснилось, что на вырученные деньги мужчина купил себе автомобиль.

В настоящий момент мужчина находится в изоляторе. Уже возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что жительница города Темников лишилась 91 тысячи рублей при попытке купить две тонны сахара. Схема была схожей — за товар требовали предоплату, после чего связь с покупателями обрывалась.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов
Глава СКР поручил найти причастных к издевательствам над военнослужащими РФ
Сомнолог перечислила правила здорового сна для восстановления психики
Назван способ дешево спасти планету
Косметолог похудела на 122 килограмма из-за страха застрять в кресле самолета
В России пообещали дать достойный ответ на высылку дипломатов из Франции
Франция решила выслать сотрудников посольства России
Зафиксировано движение загадочных областей в мантии Земли
Немецкий концерн решил остаться в России
«Локомотив» получил нового тренера
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.