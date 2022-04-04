Ульяновский мошенник обманул 41 человека на продаже подгузников

Полицейские поймали мошенника, который обманул 41 человека на продаже подгузников

Ульяновские полицейские поймали мошенника, который обманул 41 человека на продаже подгузников. На вырученные деньги преступник купил автомобиль. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 4 апреля, сообщили в МВД по региону.

По данным ведомства, на сайте бесплатных объявлений он продавал подгузники существенно ниже рыночной цены. От покупателей, которые выходили на связь, злоумышленник требовал полную предоплату за товар, после чего на их сообщения и звонки он не отвечал.

Когда в полицию начали поступать сообщения о мошенничестве, правоохранители вычислили и задержали 47-летнего безработного жителя Майнского района Ульяновской области. Он сознался в совершенных преступлениях, а их, по подсчетам полицейских, не менее 41. Выяснилось, что на вырученные деньги мужчина купил себе автомобиль.

В настоящий момент мужчина находится в изоляторе. Уже возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что жительница города Темников лишилась 91 тысячи рублей при попытке купить две тонны сахара. Схема была схожей — за товар требовали предоплату, после чего связь с покупателями обрывалась.