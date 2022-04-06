Стало известно о провокации Украины с гибелью жителей Херсонской области

Источник заявил о провокации Украины с гибелью жителей Херсонской области для обвинения РФ

Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей для обвинения в этом РФ. Об этом РИА Новости сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.

Так, стало известно, что диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена которых Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление.

Как заявил источник, в задачи группы входят диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирных жителей.

Кроме того, информатор рассказал, что диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Они занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов для того, чтобы затем обвинить российских военных. «Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», — отметил собеседник агентства.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).