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Новая Зеландия ужесточит импорт товаров из России

Правительство Новой Зеландии введет пошлины в 35 процентов на импорт товаров из России

Фото: PIxabay

Правительство Новой Зеландии планирует ввести дополнительные пошлины в размере на все товары, ввозимые из России. Соответствующее заявление подписали министр иностранных дел страны Наная Махута и министр роста торговли и экспорта Демиен О'Коннор, сообщает ТАСС.

Новая Зеландия ужесточит импорт товаров из России и введет пошлины в размере 35 процентов на всю продукцию из страны.

«Правительство объявило, что оно введет пошлины в размере 35 процентов на весь импорт из России и распространит существующие запреты на экспорт на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности», — отмечается в заявлении министров.

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Марина Совина
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