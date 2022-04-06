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Названа стоимость билетов в Израиль после возобновления авиасообщения

Россиянам предложили улететь из Минеральных Вод в Тель-Авив в мае за 22,2 тысячи рублей

Фото: Shutterstock

Российским туристам назвали оптимальную стоимость билетов в Израиль после решения о возобновлении регулярного и чартерного авиасообщения с 9 апреля. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Самый бюджетный вариант перелета из Минеральных Вод в Тель-Авив на майские праздники предлагает отечественная авиакомпания «Азимут» — стоимость билетов стартует от 22,2 тысячи рублей на одного пассажира. В настоящее время перевозчик осуществляет по данному маршруту три рейса в неделю, с конца апреля частота перелетов возрастет до четырех.

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Недорогие билеты также предлагает авиакомпания «Россия» — цены на перелеты в начале мае из Сочи в Тель-Авив начинаются от 22,9 тысячи рублей на человека. Полеты по маршруту осуществляются на ежедневной основе. Дороже обойдется путешествие с израильским перевозчиком El Al, летающим в Москву шесть раз в неделю, — от 716 евро (66,1 тысячи рублей) в одну сторону на одного пассажира.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что с 9 апреля Россия возобновит авиасообщение с 52 дружественными странами. Так, будут сняты ограничения на чартерные рейсы, введенные ранее из-за распространения коронавируса.

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Валентина Процкова
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