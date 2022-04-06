Верховный суд России предоставил охранникам убитого Кирова право на реабилитацию

Верховный суд России отменил приговор сотрудникам НКВД, допустившим убийство Кирова

Верховный суд России отменил обвинительный приговор, вынесенный в 1935 году троим сотрудникам НКВД, допустившим убийство руководителя ленинградской парторганизации Сергея Кирова в 1934 году. Об этом сообщает ТАСС.

После пересмотра дела Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского, обвиненных в халатности, высшая судебная инстанция пришла к выводу об отсутствии в их действиях состава преступления. Незаконно осужденным предоставлено право на реабилитацию.

Приговор был отменен по представлению Генпрокуратуры. Заседание в Верховном суде прошло в закрытом режиме. Материалы дела охранников Кирова до сих пор засекречены.

Им вменялось то, что они проигнорировали сообщение гражданки Волковой о готовящемся покушении на Кирова. Женщина по приказу НКВД была отправлена в психиатрическую клинику. Бальцевич получил 10 лет лагерей, Мосевич и Янушевский по два года. Всего по уголовному делу были осуждены 12 человек.