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Верховный суд России предоставил охранникам убитого Кирова право на реабилитацию

Верховный суд России отменил приговор сотрудникам НКВД, допустившим убийство Кирова
Сергей Киров

Сергей Киров. Фото: РИА Новости

Верховный суд России отменил обвинительный приговор, вынесенный в 1935 году троим сотрудникам НКВД, допустившим убийство руководителя ленинградской парторганизации Сергея Кирова в 1934 году. Об этом сообщает ТАСС.

После пересмотра дела Мечислава Бальцевича, Андрея Мосевича и Дионисия Янишевского, обвиненных в халатности, высшая судебная инстанция пришла к выводу об отсутствии в их действиях состава преступления. Незаконно осужденным предоставлено право на реабилитацию.

Приговор был отменен по представлению Генпрокуратуры. Заседание в Верховном суде прошло в закрытом режиме. Материалы дела охранников Кирова до сих пор засекречены.

Им вменялось то, что они проигнорировали сообщение гражданки Волковой о готовящемся покушении на Кирова. Женщина по приказу НКВД была отправлена в психиатрическую клинику. Бальцевич получил 10 лет лагерей, Мосевич и Янушевский по два года. Всего по уголовному делу были осуждены 12 человек.

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Любовь Ширижик
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