В столице Башкирии отметят 90-летие со дня рождения народного поэта

В Уфе состоится торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения Рами Гарипова

В Уфе 25 апреля состоится торжественный вечер «Я буду жить покуда речь звучит родная...», посвященный 90-летию со дня рождения народного поэта Башкортостана Рами Гарипова. Как уточняет пресс-служба республиканского Министерства культуры, почитатели творчества поэта соберутся в этот день в ГКЗ «Башкортостан».

В Минкульте указали, что стихи и поэмы Гарипова прозвучат в исполнении ведущих артистов республики. Зрители также смогут оценить и мастерство композиторов, переложивших на музыку произведения автора, которые исполнят вокалисты под сопровождение Национального симфонического оркестра республики.

Отмечается, что в программу также включены стихи великих русских поэтов, переведенные Рами Гариповым на башкирский язык.

Народный поэт Башкортостана Рами Гарипов (12 февраля 1932 — 20 февраля 1977) известен не только своими произведениями, но и своими художественными переводами. В своем творчестве подвергавшийся преследованиям со стороны властей поэт рассуждал о смысле жизни, связи поколений, родной культуре и языке, а также вспоминал башкирское народно-поэтическое творчество. Одним из наиболее известных стихотворений Гарипова считается «Туған тел» («Родной язык»).