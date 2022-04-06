Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Посольство России назвало русофобским подходом слова о статусе страны

Посольство России в США назвало русофобским подходом заявление секретаря ОАГ о членстве РФ

Фото: Pixabay

Посольство России в США назвало русофобским подходом заявление генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро о возможном пересмотре статуса России при организации из-за ситуации вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС.

«Подобные высказывания — очередное свидетельство ангажированных русофобских подходов чиновника, которые он старательно пытается выставить как солидарную позицию всех стран — членов организации», — говорится в заялении посольства.

В диппредставительстве РФ посоветовали сфокусироваться на решении действительно «важных для стран Западного полушария вопросов», включая миграцию, экономическое восстановление после пандемии коронавируса, борьбу с оргпреступностью и наркотрафиком.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал призыв сенаторов США лишить Россию статуса наблюдателя при ОАГ попыткой поссорить Москву со странами Латинской Америки. Дипломат призвал своих коллег перестать политизировать деятельность международных площадок, сфокусироваться на предметной работе по тематике ОАГ и отказаться от самоутверждения за счет русофобии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США «дали России выбор» между дефолтом и истощением
Посольство России назвало русофобским подходом слова о статусе страны
Россиянка отправилась на отдых в Турцию и раскрыла ситуацию с ценами на курорте
Новая Зеландия ужесточит импорт товаров из России
Странная свадебная традиция семьи жениха напугала будущую невесту
Психолог раскрыла пять признаков женской измены
В Роспотребнадзоре оценили заразность коронавируса XE
Россиян предупредили о новом последствии COVID-19
Intel приостановила деятельность в России
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали переносы игры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.