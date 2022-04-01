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Посол России рассказал о попытке США поссорить Москву с Латинской Америкой

Антонов заявил, что сенаторы США пытаются поссорить Россию со странами Латинской Америки
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал призыв сенаторов США лишить Россию статуса наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ) попыткой поссорить Москву со странами Латинской Америки. Высказывание посла опубликовала российская дипмиссия в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные действия Вашингтона являются очередным проявлением замшелой «доктрины Монро», в основе которой лежит откровенное пренебрежение Штатами интересами латиноамериканских государств и стремление навязать им свою волю. Дипломат призвал своих коллег перестать политизировать деятельность международных площадок, сфокусироваться на предметной работе по тематике ОАГ и отказаться от самоутверждения за счет русофобии.

Ранее в начале марта сообщалось, что США направили делегацию в Венесуэлу, которая должна была встретиться с представителями правительства Николаса Мадуро, для ослабления ее связей с Россией. По данным The New York Times, Вашингтон прилагал усилия по «разделению России с ее международными союзниками» на фоне обострения на Украине.

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Марина Совина
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