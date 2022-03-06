CША направили делегацию для ослабления связей Венесуэлы с Россией

США направили делегацию в Венесуэлу, которая планирует встретиться с представителями правительства Николаса Мадуро, для ослабления ее связей с Россией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материал The New York Times (NYT).

По данным издания, Вашингтон прилагает усилия по «разделению России с ее международными союзниками» на фоне обострения на Украине.

Как сообщили источники NYT, делегация США направилась в Венесуэлу в субботу, 5 марта, она состоит из высокопоставленных представителей Госдепа и Белого дома. При этом в Вашингтоне, по словам собеседников, опасаются угроз безопасности, которые могут исходить от российских союзников в Латинской Америке в случае «углубления противостояния с РФ».

Ранее Венесуэла, которая была признана одной из самых опасных стран мира для путешествий, заявила о готовности принимать туристов из России вопреки западным санкциям. Министр туризма Венесуэлы Али Падрон Паредес подчеркнул, что республика продолжает осуществлять авиасообщение с Россией — путешественникам доступны прямые рейсы авиакомпании Conviasa.