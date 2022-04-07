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Иран заявил о политизации ООН после решения о приостановке членства России в СПЧ

Иран назвал политически мотивированным решение ООН приостановить членство России в СПЧ

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи назвал политически мотивированным решение ООН приостановить членство России в Совете по правам человека (СПЧ). Его слова приводит ТАСС.

«Иран считает, что текст резолюции содержит политические мотивировки, подрывающие беспристрастность ООН», — заявил иранский постпред.

По словам Тахт-Раванчи, права человека не должны становиться жертвой «недальновидных политических соображений», а работа Совета должна вестись без политизации.

Ранее зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин на заседании Генеральной Ассамблеи заявил, что СПЧ монополизирован группой стран. «Россия всегда рассматривала Совет ООН по правам человека в качестве важного компонента универсальной системы поощрения и защиты прав человека, главная роль которого заключается в содействии развитию конструктивного и максимально деполитизированного международного диалога по ключевым вопросам правозащитной повестки дня», — заявил дипломат.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека 7 апреля. За резолюцию проголосовали 93 государства. Против — 24. Воздержались — 58. В ООН пояснили, что Россия сохранит место в СПЧ, но не будет иметь права голоса и права выступать.

Марина Совина
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