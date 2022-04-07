Американка убила сына из-за событий на Украине

Американка с российскими корнями задушила сына из-за Украины

Американка с российскими корнями убила сына на фоне новостей на Украине. Об этом сообщает NBC News.

По информации телеканала, 41-летняя Наталья Хичкок 30 марта задушила восьмилетнего сына, а также пыталась утопить в ванной второго, 11-летнего ребенка, после чего ударила себя ножом. Она объяснила, что чувствовала, будто российские власти или люди из даркнета собираются отнять у нее детей. Кроме того, она утверждала, что окружающие «начали на нее странно смотреть, будто на русскую шпионку».

Супруг обвиняемой, проходящий по делу как свидетель, рассказал следователям, что его жена смотрела много новостей про Украину и, вероятно, это сказалось на ее психическом здоровье. Кроме того, она не могла купить билет в Россию, чтобы навестить родителей, начала выпивать, а в какой-то момент решила закупиться оружием и товарами для выживания.

Ей предъявили обвинения в умышленном убийстве первой степени и покушение на убийство первой степени. когда ее выводили из зала суда, она сказала, что ей жаль и она не понимает, что произошло.