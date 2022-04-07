Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Назван рабочий способ повысить мотивацию для выполнения ежедневных задач

Психолог Ева Кроков посоветовала выработать внутреннюю мотивацию для достижения целей

Фото: Jason Goodman / Unsplash

Психолог и кандидат наук Ева Кроков назвала рабочий способ повысить мотивацию при выполнении ежедневных задач. В интервью для Psychology Today она посоветовала не награждать себя за достижение целей и объяснила, как выработать внутреннее желание добиваться высоких результатов.

По словам Кроков, существует два вида мотивации: внешняя и внутренняя. Внутренняя мотивация присуща людям с врожденной решимостью: они мало заботятся о наградах и выполняют задачи из чистого удовольствия. Ко второму типу относятся те, кто нуждается в дополнительном поощрении и приступает к работе только в надежде получить выгоду.

Как отмечает психолог, вознаграждение за результат может негативно влиять на естественную мотивацию и снизить работоспособность человека. Она ссылается на исследования, согласно которым, при наличии внешней мотивации люди сосредотачивают внимание на планируемой награде и не получают удовольствия от процесса. В итоге, по ее словам, заставить себя выполнять задачи становится возможно только через дополнительное поощрение.

Материалы по теме:
Ученье — свет. Как студентам обеспечить себе стабильное будущее
Ученье — свет.Как студентам обеспечить себе стабильное будущее
28 марта
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля

Кроков подчеркивает, что повысить естественное стремление к достижениям можно, если обращать внимание на промежуточные выгоды. Психолог рекомендует не концентрироваться на конечной цели, а замечать небольшие и приятные моменты в процессе. Например, прививая ребенку привычку здорово питаться, покажите ему, как полезная пища в данный конкретный момент и как она может принести удовольствие.

Также Кроков предложила всегда давать себе выбор пути к достижению цели. Например, если речь идет о попытке приучить себя к здоровому питанию, то стоит изучить разнообразие блюд и выбрать наиболее предпочтительные для себя, а не давиться чем-то невкусным.

Ранее, психолог назвал способ самостоятельно распознать в себе нарцисса. Он заявил, что признаки нарциссизма есть в каждом человеке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Европарламент призвал полностью отказаться от российского газа
Кадыров прокомментировал присвоение ему звания генерал-лейтенанта
Мурашко рассказал о запасе лекарств в России
Муж предложил жене назвать ребенка в честь знаменитого серийного убийцы
В Швеции показали робота с ракетами
Мурашко объяснил невозможность спасти Жириновского
В России заявили о наступлении «эры ренессанса» внутреннего туризма
Мишустин раскрыл подробности последних дней жизни Жириновского
МИД Финляндии выступил за возвращение России задержанных экспонатов
Международные резервы России выросли на 2 миллиарда долларов за неделю
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.