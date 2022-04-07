Назван рабочий способ повысить мотивацию для выполнения ежедневных задач

Психолог Ева Кроков посоветовала выработать внутреннюю мотивацию для достижения целей

Психолог и кандидат наук Ева Кроков назвала рабочий способ повысить мотивацию при выполнении ежедневных задач. В интервью для Psychology Today она посоветовала не награждать себя за достижение целей и объяснила, как выработать внутреннее желание добиваться высоких результатов.

По словам Кроков, существует два вида мотивации: внешняя и внутренняя. Внутренняя мотивация присуща людям с врожденной решимостью: они мало заботятся о наградах и выполняют задачи из чистого удовольствия. Ко второму типу относятся те, кто нуждается в дополнительном поощрении и приступает к работе только в надежде получить выгоду.

Как отмечает психолог, вознаграждение за результат может негативно влиять на естественную мотивацию и снизить работоспособность человека. Она ссылается на исследования, согласно которым, при наличии внешней мотивации люди сосредотачивают внимание на планируемой награде и не получают удовольствия от процесса. В итоге, по ее словам, заставить себя выполнять задачи становится возможно только через дополнительное поощрение.

Кроков подчеркивает, что повысить естественное стремление к достижениям можно, если обращать внимание на промежуточные выгоды. Психолог рекомендует не концентрироваться на конечной цели, а замечать небольшие и приятные моменты в процессе. Например, прививая ребенку привычку здорово питаться, покажите ему, как полезная пища в данный конкретный момент и как она может принести удовольствие.

Также Кроков предложила всегда давать себе выбор пути к достижению цели. Например, если речь идет о попытке приучить себя к здоровому питанию, то стоит изучить разнообразие блюд и выбрать наиболее предпочтительные для себя, а не давиться чем-то невкусным.

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