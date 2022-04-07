Четверых командиров ВСУ обвинили заочно в обстрелах жителей Донбасса

СКР заочно предъявил обвинения четверым командирам ВСУ за обстрелы жителей Донбасса

Российские следователи предъявили заочно обвинения четверым командирам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по уголовных делам, возбужденным по фактам обстрелов мирного населения Донбасса в 2018, 2020 и 2021 годах. Об этом заявили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

У следствия имеется информация о командире 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Зенченко О.В., командире 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Иванове И.В., командире 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Луценко А.Д. и командире 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Шаповалове Г.М. Они заочно привлечены в качестве обвиняемых.

Эти данные прозвучали на выездном оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине. Оно проводится председателем СКР Александром Бастрыкиным в Донецке.