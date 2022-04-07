Четверых командиров ВСУ обвинили заочно в обстрелах жителей Донбасса
Российские следователи предъявили заочно обвинения четверым командирам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по уголовных делам, возбужденным по фактам обстрелов мирного населения Донбасса в 2018, 2020 и 2021 годах. Об этом заявили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).
У следствия имеется информация о командире 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ Зенченко О.В., командире 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Иванове И.В., командире 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Луценко А.Д. и командире 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Шаповалове Г.М. Они заочно привлечены в качестве обвиняемых.
Эти данные прозвучали на выездном оперативном совещании штаба по расследованию преступлений, совершенных представителями ВСУ и националистических формирований в отношении мирного населения и российских военнослужащих в Донецкой и Луганской народных республиках и на Украине. Оно проводится председателем СКР Александром Бастрыкиным в Донецке.