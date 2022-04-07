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Телеканал «Соловьев.Live» начал вещание на частотах Euronews

Телеканал Соловьев.Live начал вещание на частотах Euronews 7 апреля в 7:00 мск

Кадр: «Соловьев.Live»

В четверг, 7 апреля, в 7:00 по московскому времени круглосуточный телеканал «Соловьев.Live» начал вещание на частотах Euronews. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.

Уточняется, что следить за трансляцией можно по телевизору, радио, через социальные сети и мессенджеры.

По данным пресс-службы, авторский общественно-политический канал журналиста и ведущего Владимира Соловьева в круглосуточном режиме в прямом эфире освещает новости, проводит аналитику важных событий, дает прямые включения с мест происшествий, приводит эксклюзивные комментарии экспертов и создает авторские программы.

Ранее сообщалось, что «Соловьев.Live» отдадут частоту Euronews. Тематика нового канала будет информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.

8 марта видеохостинг YouTube заблокировал канал журналиста Владимира Соловьева «Соловьев Live». Также был удален канал «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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Варвара Кошечкина
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