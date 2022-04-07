Телеканал «Соловьев.Live» начал вещание на частотах Euronews
В четверг, 7 апреля, в 7:00 по московскому времени круглосуточный телеканал «Соловьев.Live» начал вещание на частотах Euronews. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Уточняется, что следить за трансляцией можно по телевизору, радио, через социальные сети и мессенджеры.
По данным пресс-службы, авторский общественно-политический канал журналиста и ведущего Владимира Соловьева в круглосуточном режиме в прямом эфире освещает новости, проводит аналитику важных событий, дает прямые включения с мест происшествий, приводит эксклюзивные комментарии экспертов и создает авторские программы.
Ранее сообщалось, что «Соловьев.Live» отдадут частоту Euronews. Тематика нового канала будет информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.
8 марта видеохостинг YouTube заблокировал канал журналиста Владимира Соловьева «Соловьев Live». Также был удален канал «Вечер с Владимиром Соловьевым».