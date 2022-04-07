Телеканалу «Соловьев.Live» отдадут частоту Euronews

Новый телеканал «Соловьев.Live» будет вещать на частотах Euronews

Новому телеканалу «Соловьев.Live» отдадут частоту канала Euronews. Об этом заявили в пресс-службе «Соловьев.Live», передает РИА Новости.

Таким образом, на телеканале подтвердили появившуюся ранее информацию, что он будет вещать на частотах Euronews. Сообщалось, что тематика «Соловьев.Live» будет информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.

8 марта видеохостинг YouTube заблокировал канал журналиста Владимира Соловьева «Соловьев Live». Также был удален канал «Вечер с Владимиром Соловьевым».