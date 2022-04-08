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Названы российские аналоги иностранных соцсетей

Минцифры представило российские аналоги иностранных соцсетей и сервисов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Минцифры России представило список социальных сетей и сервисов, которыми россияне смогут пользоваться вместо иностранных аналогов. Об этом сообщает РБК.

«В феврале и марте ряд иностранных IТ-компаний заявили о своем решении уйти с российского рынка, после чего их сервисы стали недоступны для россиян. Некоторые ресурсы были заблокированы Роскомнадзором как экстремистские», — отмечается в сообщении.

В качестве замены соцсетей Facebook, Instagram (соцсети запрещены в РФ; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) и WhatsApp Минцифры назвало «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy и Telegram.

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Сервисы для видеоконференций Zoom, Zello, Webex, Discord, Microsoft Teams, Skype предлагается заменить на EYEVOX, «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru» и «Видеозвонки VK», «Яндекс.Телемост». А в качестве замены антивирусов Norton, Avast, McAfee рекомендуется установить Kaspersky и Dr. Web.

Вместо почтовых сервисов Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo!, Mail, ProtonMail Минцифры предложило пользоваться платформами «Почта Mail.ru», «Мой Офис Почта», «Яндекс.Почта», Tegu, а переводчики Google translate, Bing заменить на «Яндекс.Переводчик», PROMT. В качестве браузера ведомство рекомендовало установить «Яндекс.Браузер» и Atom вместо Google Chrome, Firefox, Opera, Samsung Internet, Safari.

В качестве замены сервисов по поиску вакансий и сотрудников Hays в Минцифрах назвали «Профи», Head Hunter, «Работу в России», «Работу.ру», YouDo. Ведомство также предложило заменить маркетплейсы Ebay и Amazon на Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», «СберМаркет».

Сервисы по поиску жилья Airbnb, Hotels.com, Booking.com можно заменить на «Островок», Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», TVIL.ru, «Командировка.ру», Ozon Travel, отметили в Минцифрах. А вместо сервисов для вызова такси Uber и Gett.com ведомство предложило использовать приложения «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везет», «Максим».

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Асель Минбаева
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