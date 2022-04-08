Макрон оценил продолжительность конфликта на Украине

Президент Франции Макрон счел, что конфликт на Украине не закончится в ближайшие недели

В Париже сочли, что конфликт на Украине не завершится в ближайшие недели. Так оценил продолжительность эскалации президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

По мнению главы Пятой республики, боевые действия на украинской территории далеки от завершения. «Я думаю, что мы увидим очень тяжелую ситуацию в Донбассе в ближайшие дни и недели», — заключил он.

По словам Макрона, с учетом текущей ситуации французская сторона вместе с Турцией, Грецией и Организацией Объединенных Наций (ООН) делает все возможное для проведения гуманитарных операций в городах Мариуполь и Днепр.

Ранее Макрон заявил, что считает правильной свою политику поддержания диалога с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе.