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Обнародованы предварительные данные о численности населения России

Численность населения России, по предварительным данным, составила 147 миллионов человек

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Численность населения России, по предварительным итогам на 1 октября 2021 года, составила 147 миллионов человек. Такие данные озвучил глава Росстата Павел Малков, его слова передает РИА Новости.

«Сегодня можно назвать предварительные итоги переписи, предварительную общую численность населения. Сегодня мы называем первую цифру: ориентировочная оценка численности населения страны — это 147 миллионов человек», — заявил он.

Он уточнил, что отклонения окончательных данных от этой цифры могут быть не более 0,3 процента. Финальная статистика, а также данные по населению в каждом регионе, будут доступны в мае 2022 года.

Перепись населения в России проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Процедуру должны были организовать еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 ее пришлось перенести.

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Никита Абрамов
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