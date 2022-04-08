Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Назван способ перестать заедать стресс

Психолог Росс заявила, что еда не помогает справляться со стрессом

Фото: Shutterstock

Психолог и специалист в области расстройств пищевого поведения Кэролин Росс рассказала, как перестать заедать одиночество и стресс. В интервью для Psychology Today она объяснила, что переедание не помогает справляться с негативными эмоциями, и назвала другой действенный способ нормализовать психологическое состояние.

По словам Росс, люди зачастую едят не для того, чтобы утолить голод, а для самоуспокоения в стрессовые времена. Она заявила, что периоды одиночества и эмоционального выгорания провоцируют компульсивное переедание, что только усугубляет эмоциональное состояние человека.

Она назвала методы, которые помогут человеку справиться с трудными периодами и снять напряжение, не прибегая к получению эмоций от еды. Росс считает, что лучше практиковать медитации и расслабление, чтобы снизить уровень гормонов стресса, а также регулярно выполнять физические упражнения и следить за качеством и продолжительностью сна.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря

Кроме того, психолог советует прислушаться к внутреннему голосу, чтобы не позволять негативным мыслям вызывать тревогу. Она также рекомендует перестать быть слишком требовательным к себе и начать относиться к собственным желаниям и эмоциям с уважением, милосердием и заботой.

Ранее диетолог назвал шесть ошибок в питании, которые мешают похудению. Он отметил, что для здорового избавления от лишнего веса необходимо изменить образ жизни и привычки в питании.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил слова о потерях России в ходе спецоперации
Депутат Европарламента раскритиковала ЕС за санкции против России
В Ленинградской области потерпел крушение МиГ-31
Афроамериканку впервые утвердили судьей Верховного суда США
Уровень доверия Путину среди россиян вырос
Грузия ответила на обвинения в причастности к контрабанде из России
В США заявили о неэффективности санкций против России
Назван способ перестать заедать стресс
Кремль отреагировал на отказ Европы от российского угля
Старый пес сбежал от хозяина и вернулся с пугающей запиской
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.