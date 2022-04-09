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Saxo Bank объявил о прекращении работы с россиянами

Saxo Bank предупредил клиентов из России о прекращении обслуживания их брокерских счетов

Фото: Shutterstock

Saxo Bank разослал своим клиентам из России письма, в которых предупредил о прекращении обслуживания их брокерских счетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копии документов, опубликованных в профильных чатах клиентов брокера.

В предупреждении говорится, что россияне должны в течение двух месяцев закрыть все позиции и вывести средства, либо перевести их другому брокеру. Аналогичные ограничения коснутся граждан Белоруссии, сообщила изданию инвестиционный консультант Алина Ананьева, получившая разъяснение от Saxo Bank.

Счета клиентов банка будут закрыты с 6 июня 2022 года. Saxo Bank объяснил, что «вынужден воспользоваться своим правом прекратить работу» с ними из-за санкций, введенных в отношении России.

По ее словам, счета граждан России или Белоруссии, имеющих резидентство в одной из стран Евросоюза, закрыты не будут, Счета других инвесторов из СНГ будут обслуживаться по-прежнему.

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Варвара Кошечкина
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