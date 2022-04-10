МВД Франции опубликовало данные после подсчета 50 процентов голосов на выборах

Ле Пен лидирует на выборах президента Франции с 27,5% после подсчета 50% голосов

Глава правоконсервативной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в первом туре президентских выборов во Франции лидирует с 27,5 процента голосов после подсчета 50 процентов бюллетеней. Действующий глава государства Эммануэль Макрон набирает 26,6 процента голосов. Такие данные публикует МВД Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Третье место занимает лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон с 18,4 процента. Никто из остальных кандидатов не смог преодолеть отметку в 10 процентов.

По законам Франции, в случае, если ни один из кандидатов не набирает 50 процентов плюс один голос по итогам первого тура, назначается второй тур, планируется, что он состоится 24 апреля.

Министерство внутренних дел уже признало голосование состоявшимся. По данным на 17:00 (18:00 по московскому времени) явка на избирательные участки составила 65 процентов от числа населения, имеющего право голоса.

