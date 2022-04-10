Российский экипаж захваченного в плен судна рассказал о мародерстве «Азова»

Российский экипаж захваченного «Азовом» судна у Мариуполя рассказал о мародерстве

Украинская радикальная националистическая группировка «Азов» занимались мародерством на захваченном в Мариуполе судне «Азов Конкорд», рассказали «Известиям» члены российского экипажа.

«Я был в столовой, только положили покушать, как мы услышали: "Мордой в пол всем" (...) Мы пролежали часа три, потом нам разрешили уже сесть. Одному разрешили под пистолетом сходить за куртками. Они ходили и мародерничали, деньги забирали. Все документы позабирали. Они наживились нормально. Даже продукты забрали», — поделился боцман Александр Лейман.

Он также рассказал, что боевики «Азова», узнав о нахождении на судне крымчан и севастопольцев, пригрозили отправить их на берег и привязать, чтобы их обстреляли.

Повар судна Анна Мукашева поделилась, что ее не заставляли лежать, «просто все отняли, забрали».

Российские военные освободили экипаж гражданского судна «Азов Конкорд» 9 апреля. Судно удерживалось силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Мариуполя, 14 моряков эвакуировали в безопасное место.