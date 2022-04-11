В Евросоюзе рассказали об усилении боевых действий в Донбассе в ближайшие дни

Глава евродипломатии Боррель заявил об усилении боевых действий в Донбассе в ближайшие дни

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ближайшие дни усилении боевые действия в Донбассе усилятся. Цитату приводит Reuters.

Он также заявил, что представители стран Евросоюза уже обсуждают дополнительную помощь жителям Украины.

Ранее представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть крупнокалиберных снарядов.

Обстрел велся в 6.00 со стороны Красногоровки. Кроме того, как сообщает представительство, в 6.15 украинские войска обстреляли поселок шахты Трудовской в Донецке. О пострадавших и жертвах не сообщается.