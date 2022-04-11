В Орловской области выпустят первую отечественную инсулиновую помпу

«Болховский завод полупроводниковых приборов» создал аналог помпы для введения инсулина

«Болховский завод полупроводниковых приборов» создал отечественный аналог помпы для непрерывного подкожного введения инсулина «БЭТА» и планирует выпустить первую пробную партию. Об этом сообщает ресурс «Орловские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Орловской области.

Объем инвестиций в проект составил 5 миллионов рублей.

Первая отечественная инсулиновая помпа «БЭТА» в сравнении с зарубежными аналогами имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

«Она легче, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика. Мы сделали ее универсальной: не только для инсулиновых инъекций, но и для введения любых препаратов, когда требуется точность микродозы, к примеру, в косметологии, — пояснил один из авторов инсулиновой помпы Юрий Дюжий. — По отношению к зарубежным аналогам ее балюс (дозировка инсулина) самый маленький, что позволяет впрыскивать более точную дозу для конкретного человека, в том числе и для детей. Существенно и ценовое преимущество».

В 2021 году «БЭТА» была включена в реестр Росздравнадзора и получила регистрационное удостоверение. После лицензирования в Росздравнадзоре, инсулиновая помпа попадет на рынок. На заводе уже планируется выпуск пробной партии.