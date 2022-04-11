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В Орловской области выпустят первую отечественную инсулиновую помпу

«Болховский завод полупроводниковых приборов» создал аналог помпы для введения инсулина

Фото: «Орловские Новости»

«Болховский завод полупроводниковых приборов» создал отечественный аналог помпы для непрерывного подкожного введения инсулина «БЭТА» и планирует выпустить первую пробную партию. Об этом сообщает ресурс «Орловские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Орловской области.

Объем инвестиций в проект составил 5 миллионов рублей.

Первая отечественная инсулиновая помпа «БЭТА» в сравнении с зарубежными аналогами имеет улучшенные технико-эксплуатационные характеристики.

«Она легче, выше по уровню управления, в ней более удобный интерфейс, эргономика. Мы сделали ее универсальной: не только для инсулиновых инъекций, но и для введения любых препаратов, когда требуется точность микродозы, к примеру, в косметологии, — пояснил один из авторов инсулиновой помпы Юрий Дюжий. — По отношению к зарубежным аналогам ее балюс (дозировка инсулина) самый маленький, что позволяет впрыскивать более точную дозу для конкретного человека, в том числе и для детей. Существенно и ценовое преимущество».

В 2021 году «БЭТА» была включена в реестр Росздравнадзора и получила регистрационное удостоверение. После лицензирования в Росздравнадзоре, инсулиновая помпа попадет на рынок. На заводе уже планируется выпуск пробной партии.

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Татьяна Романова
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