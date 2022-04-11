В России уточнили критерии параллельного импорта

Российские власти уточнили критерии параллельного импорта товаров

Российские власти уточнили критерии параллельного импорта товаров. Ввозить в страну иностранные товары без разрешения правообладателя могут продукцию тех брендов, которые ранее прекратили или приостановили свою работу в стране. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Министерство промышленности и торговли.

В министерстве должны составить такой список, причем добавлять в него бренды будут точечно, то есть в перечень могут включить товары не всех торговых марок, производители которых ушли из России. Источник газеты уточнил, что в него могут попасть производители одежды, обуви и других вещей. Однако параллельные импортеры будут сталкиваться с теми же проблемами, что и обычные: разрушенная логистика в мире и невозможность довезти товар до страны, а также покупка товара за валюту, которая подорожала. Кроме того, цены на некоторые товары могут вырасти на 5-15 процентов.

Отдельно в Минпромторге подчеркнули, что параллельный импорт не предполагает легализацию контрафакта, он рассчитан на ввоз оригинальных товаров по альтернативным каналам поставок. С другой стороны, как рассказывал исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, в таких условиях риск покупки контрафактной продукции вырастает в 400 раз.

Российское правительство разрешило в стране параллельный импорт в конце марта. Как уточнял премьер-министр Михаил Мишустин, цель — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности: до сих пор их нельзя было продавать в России легально без согласия владельца лицензии.