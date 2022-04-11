Сбербанк снизил ставку по ипотеке

Сбербанк снизил ставки по большинству ипотечных программ до 16,9 процента с 11 апреля

Сбербанк с 11 апреля снизил ставки по большинству ипотечных программ на 2,1 процентных пункта, до 16,9 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Ставки были снижены на покупку вторичной недвижимости и новостроек. Клиентам, которые подали заявки на прежних условиях и уже получили одобрение банка, ставки будут пересмотрены автоматически при выходе на сделку.

Отмечается, что ставки по программам льготной ипотеки остались без изменений. По программам семейной ипотеки, Дальневосточной ипотеки и программе «Господдержка 2020» ставки находятся на уровне ниже ориентиров, установленных правительством России.

Снижение ставки по потребительским кредитам

На сайте кредитной организации сообщается, что Сбербанк снизил максимальную ставку по потребительским кредитам на два процентных пункта — с 21,9 до 19,9 процента, а также стоимость сервиса «Деньги до зарплаты» по самым востребованным у клиентов займам.

Мы продолжаем внимательно следить за экономической ситуацией и оперативно реагировать на все изменения. ЦБ понизил ключевую ставку, а это значит, что теперь у нас появилась возможность предложить клиентам новые, более выгодные условия по кредитам Сергей Широков Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбера

Льготная ипотека

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны не может самостоятельно снижать ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройках. По его словам, улучшение условий по госкредитам зависит от решения Центробанка (ЦБ) относительно ключевой ставки.

Мишустин отметил, что, несмотря на высокую ключевую ставку, правительство России сохранило достаточно разумный процент по жилищным кредитам в рамках госпрограммы.

Это то, что возможно, ведь поймите — у правительства не будет каких-то специальных возможностей, у нас нулевой заложен профицит, мы никаких загашников не будем [делать], все потратим, что возьмем из экономики. Но есть в этом смысле и возможности при снижении ключевой ставки снижать и соответственно ставку ипотеки Михаил Мишустин Премьер-министр России

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин допустил, что в стране может быть введена льготная ипотека на вторичное жилье.

По его словам, запуск такой инициативы может произойти в том случае, если будет недостаточно мер по ипотеке на первичное жилье.

В последнюю неделю марта 2022 года выдача льготной ипотеки на новостройки в стране достигла максимального показателя. Предыдущий рекорд был зафиксирован в середине прошлого года.

По данным института развития «Дом.рф», за последнюю неделю прошлого месяца банки выдали 12,8 тысячи льготных кредитов на жилье. Общая сумма достигла 32,1 миллиарда рублей. В общей сложности к концу месяца в рамках льготной программы было оформлено 751,1 тысячи кредитов на сумму в 2,2 триллиона рублей.

Прогнозы

Эксперты считают, что после нового решения ЦБ о снижении ключевой ставки ипотека по нельготным программам может остаться недоступной для большинства граждан.

По словам директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерины Щурихиной, говорить о формировании устойчивого тренда на смягчение условий по кредитам на жилье пока рано.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов в свою очередь отметил, что нынешняя ставка ЦБ не сильно отличается от предыдущей и все еще находится близко к заградительному для заемщиков уровню.

Такие кредиты можно рассматривать лишь на какой-то короткий период, скорее как рассрочку, а не как ипотеку Алексей Попов Руководитель «Циан.Аналитики»

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила, что для нормального функционирования ипотечного рынка нужно, чтобы ставки на приобретение вторичного жилья снизились до 14-15 процентов — после этого активность покупателей может увеличиться.

Задолженность россиян

В конце марта эксперты подсчитали задолженность граждан России по ипотеке. За февраль она выросла на 2,3 процента в месячном выражении и на 27,5 процента в годовом.

По данным Центробанка, задолженность россиян по кредитам на недвижимость достигла рекордных 12,1 триллиона рублей, а средний размер ипотеки впервые дошел до 3,5 миллиона.

12,1 триллиона рублей задолженность россиян по кредитам на жилье

В феврале гражданами было оформлено 135,7 тысячи ипотечных кредитов — на 42,8 процента больше показателя за январь 2022-го и на 6,4 процента меньше показателя за февраль прошлого года.

Объем выдачи ипотеки в феврале составил 476,9 миллиарда рублей, тем самым превысив показатель за тот же период 2021 года на 18,2 процента и января 2022-го на 45,9 процента.