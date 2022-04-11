Россиянин убил соседку и выстрелил в полицейского

В Тульской области задержан мужчина, который убил соседку и открыл огонь по полицейским

В поселке Восточный Тульской области задержали мужчину, который убил соседку и попытался скрыться. Подробности «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 66-летний житель села Шилово был в плохих отношениях с 41-летней соседкой. 10 апреля женщина вместе с приятельницей шла по улице, когда к ней подошел подозреваемый. Он взял ружье и дважды выстрелил в россиянку, после чего сбежал. Пострадавшей вызвали скорую, однако по дороге в больницу женщина скончалась.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Он оказал сопротивление, открыв огонь по полицейским. На него завели уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и убийстве.

Следствие ходатайствует об аресте подозреваемого.