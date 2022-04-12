Белоруссия ввела ограничения на вывоз ряда продуктов

Белоруссия ограничила вывоз из страны гречки, сахара и соли

Белоруссия в целях защиты внутреннего рынка вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольственных товаров. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики, передает РИА Новости. Это касается гречки, сахара и соли.

«Постановление принято для защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары», — говорится в постановлении правительства. Власти указали, что физлица приобретают товары коммерческими партиями для вывоза за пределы страны.

Вывозить за пределы ЕАЭС (кроме Белоруссии в него входят Россия, Армения, Казахстан и Киргизия) можно до одного килограмма муки, сахара, соли, макарон и растительного масла. Консервы мясные, молочные и рыбные (за исключением консервов для детского питания) — до трех банок.

При этом ограничения не распространяются на товары, купленные в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через границу Белоруссии.