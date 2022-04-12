Жених Бритни Спирс подтвердил ее беременность

Жених Бритни Спирс подтвердил беременность певицы

28-летний американский актер, бодибилдер и модель Сэм Асгари подтвердил беременность своей невесты, 40-летней поп-звезды Бритни Спирс. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Асгари рассказал, что предстоящее отцовство станет самой важной частью его жизни. «Брак и рождение детей — естественная часть крепких отношений, наполненных любовью и взаимным уважением. Отцовство — это именно то, чего я так долго искал, я отношусь к этому серьезно», — написал Сэм.

Ранее Бритни Спирс сама поделилась с подписчиками радостной новостью о том, что ожидает пополнения. «Итак, я сделала тест на беременность… и что ж… У меня будет ребенок. Через четыре дня мой живот еще увеличился. Он растет!» — написала певица. У артистки уже есть двое сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна, для Асгари этот ребенок станет первым.

Осенью прошлого года Сэм сделал Бритни предложение. До этого пара состояла в отношениях на протяжении пяти лет, однако из-за опекунства близких Спирс не могла самостоятельно планировать свадьбу или беременность. В ноябре 2021 года судебная опека над ней была прекращена.