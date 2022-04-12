Ущерб для Европы и США от роста цен на газ сравнили

ВТО предупредила о большем ущербе роста цен на газ для Европы, чем для США

Рост цен на газ окажет большее влияние на страны Европы, чем на США, отмечается в докладе Всемирной торговой организации (ВТО).

Цена на газ в Европе взлетела на 45 процентов с января по март (до 41 доллара США за миллион британских термоединиц), в США цены остались относительно низкими (около 4,9 доллара за миллион британских термоединиц), сравнили эксперты. В ВТО также заявили, что более высокие цены на нефть могут сократить реальные доходы и снизить спрос на импорт во всем мире.

ВТО также прогнозирует снижение в 2022 году ВВП стран Содружества Независимых Государств (СНГ) на 7,9 процента, импорт в регионе сократится на 12 процентов. Организация понизила прогноз роста мировой торговли в этом году с 4,7 до трех процентов. Аналитики считают, что «российско-украинский конфликт ставит под угрозу хрупкое восстановление мировой торговли».

В ВТО напомнили, что Россия и Украина являются крупными поставщиками, в том числе продовольствия и энергии. «Уязвимыми регионами» в организации называют Африку и Ближний Восток, они покупают в России и Украине свыше половины требуемого зерна.