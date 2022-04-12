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Россиянин зарубил сына и спрятал его тело в снегу недалеко от дома

Под Новосибирском пенсионер зарубил топором 42-летнего сына и спрятал его тело в сугробе

В Новосибирской области задержали 68-летнего пенсионера, подозреваемого в убийстве 42-летнего сына. Об этом в понедельник, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

По данным ведомства, 7 апреля около одного из домов на Молодежной улице поселка Кольцово местные жители обнаружили тело мужчины, после чего на место выехали оперативники и сотрудник Следственного комитета России (СКР). Полицейские опросили возможных очевидцев и свидетелей и провели обход домов, благодаря чему удалось установить личность погибшего. Позже был задержан ранее не судимый отец потерпевшего.

На допросе он рассказал, что в конце декабря 2021 года на почве неприязненных отношений несколько раз ударил сына топором по голове, после чего обмотал его тело пакетами и скотчем и спрятал в снегу недалеко от дома. В сугробе тело пролежало около трех месяцев.

По данному факту было возбуждено дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

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Елизавета Новикова
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