В Японии предложили признать Россию угрозой и иметь возможность напасть на нее

В правящей партии Японии предложили охарактеризовать Россию и Китай как «угрозу»

В правящей Либерально-демократической партии Японии предложили на официальном уровне признать необходимость противостояния России и Китаю, охарактеризовав их как «угрозу» в основополагающих документах по национальной военной политике, и иметь возможность не только защищаться он них, но и напасть, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Иомиури».

Кроме того, политики подчеркнули необходимость увеличить военные расходы до уровня выше двух процентов от ВВП страны. Помимо этого также обсуждается вопрос о предоставлении возможности нападения на врага первыми при наличии признаков того, что тот сам планирует проявить агрессию. В этом случае предлагается развить потенциал, позволяющий нанести удар по военным базам противника. В настоящее же время Япония придерживается принципа «пассивной обороны» и не обладает какими-либо наступательными вооружениями.

Ранее стало известно, что Токио вводит новые санкции против 398 человек и 28 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины. Санкциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы, главком ВМФ РФ Николай Евменов, главком сухопутных войск Олег Салюков, командующий ВВС Сергей Дронов, главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, АО НПК «Техмаш», МКБ «Вымпел».