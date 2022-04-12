В Подмосковье задержан воевавший в Донбассе украинский экстремист

В Подмосковье ФСБ задержала участника украинского «Правого сектора», воевавшего в Донбассе

В Подмосковье ФСБ задержала сторонника запрещенной в России украинской экстремистской организации «Правый сектор». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, с 2017 по 2019 год уроженец Москвы проходил курсы диверсионной подготовки НАТО. Его обучали инструкторы из США, Великобритании и Канады. Окончив подготовку, он поехал воевать в Донбасс в составе Вооруженных сил Украины.

В 2019 году указом президента Украины Владимира Зеленского ему дали гражданство Украины.