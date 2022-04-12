Полтора миллиона учащихся получили бесплатный доступ к образовательным курсам

Доступ к ресурсам предоставляет онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент»

Полтора миллиона школьников и студентов, а также 220 тысяч преподавателей зарегистрировались на образовательной онлайн-платформе «Цифровой образовательный контент» и получили бесплатный доступ к образовательным курсам. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Онлайн-сервис был запущен в сентябре 2021 года в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Он объединил в себе образовательные курсы и материалы российских образовательных платформ. Благодаря ему школьники, студенты и преподаватели могут бесплатно в дистанционном режиме получить дополнительные знания по программированию, финансовой грамотности, иностранным языкам и другим профильным предметам.

«Для правительства важно повышать доступность образования, создавать условия для получения дополнительных знаний по интересующим направлениям. Благодаря этому сервису студенты и школьники получили расширенный выбор верифицированного образовательного контента, а преподаватели — возможность освоить ключевые компетенции цифровой образовательной среды. За полгода с момента запуска к проекту присоединились 20 тысяч образовательных организаций из 85 регионов России. Более 1,5 миллиона школьников и студентов, а также 220 тысяч преподавателей уже получили доступ к образовательным онлайн-курсам. К 2024 году пройдут регистрацию и получат бесплатный доступ к материалам все образовательные организации общего и среднего профессионального образования», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Инициаторами создания платформы стали Минцифры и Минпросвещения РФ. Студентам, школьникам и преподавателям в личном кабинете на сайте educont.ru доступны курсы Учи.ру, Фоксфорда, Мобильного электронного образования, 1С: Урок, Нового Диска и других производителей современного цифрового образовательного контента.

«Онлайн-платформа «Цифровой образовательный контент» расширяет доступ для педагогов и учащихся к профильным онлайн-курсам в дополнение к традиционным занятиям. Школы и организации СПО могут эффективнее выстраивать образовательный процесс и формировать индивидуальный подход к обучению каждого ученика», — рассказал директор Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения России Андрей Горобец.

«В условиях глобальной цифровизации очень важно обеспечить равные условия доступа к качественному образованию детей вне зависимости от места их проживания и уровня жизни семьи. Пользователи платформы могут совершенствовать свои цифровые компетенции, изучая курсы ведущих ИТ-компаний. Со своей стороны мы обеспечим всю необходимую техническую поддержку», — отметила директор департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Учебные материалы проходят специальную проверку на соответствие федеральным государственным образовательным стандартам. В проекте заявлено 1 300 образовательных курсов, присоединяются другие крупные онлайн-площадки, добавляется новый контент. В рамках проекта педагоги могут пройти оценку цифровых компетенций и курсы повышения квалификации. К марту 2022 года оценку компетенций прошли уже 40 тысяч педагогов», — сообщила руководитель Центра цифровизации образовательной деятельности Университета Иннополис Татьяна Камалетдинова.

