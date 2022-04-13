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Захарова заявила о «британской схеме» работы МВД Украины с Медведчуком

Представитель МИД Захарова назвала британской схемой работу МВД Украины с Медведчуком

Фото: пресс-служба МИД РФ

Представитель МИД России Мария Захарова назвала британской схемой работу МВД Украины с задержанным главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

Под британской схемой дипломат имеет ввиду провести быстрый суд, дать срок, а затем выбить показания. «Работает безотказно», — написала Захарова.

Служба безопасности Украины подтвердила задержание Медведчука по поручению президента Украины Владимира Зеленского 12 апреля. Глава государства предложил России обменять политика на украинских военнопленных.

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Варвара Кошечкина
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