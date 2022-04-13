Лукашенко процитировал Хрущева

В ответ на вопрос об интеграции с Россией Лукашенко пообещал показать кузькину мать

Белорусский президент Александр Лукашенко ответил популярной идиомой на вопрос об интеграции России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты обратились к лидеру Белоруссии с вопросом, готова ли страна показать европейским странам пример интеграции от Бреста до Владивостока. В ответ Лукашенко фактически процитировал первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева. «Мы с президентом Путиным покажем им. Как я вчера сказал: "Слушай, Владимирович, мы им покажем кузькину мать"», — пообещал Лукашенко.

Широко известен случай, когда Хрущев первым использовал эту русскую идиому в публичном поле. Другой одиозный поступок Хрущева в ООН — инцидент с ботинком, стуча которым, первый секретарь пытался показать отсутствие интереса к очередному докладчику.

Ранее Лукашенко также ответил на вопрос о присоединении Белоруссии к России. Он сказал, что считает такой подход «старым методом».