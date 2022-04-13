Общество «Знание» запустило кинофестиваль

Российское общество «Знание» запустило просветительский кинофестиваль «Умное кино»

В студии российского общества «Знание» состоялась презентация просветительского проекта «Умное кино» и дискуссия о развитии документального кино в России.

Проект делают при поддержке Министерства просвещения и Министерства культуры. Генеральными партнерами проекта являются технологическая компания VK, АНО «Институт развития интернета», а стратегическим партнером выступает Киностудия им. М. Горького.

Первым этапом проекта станет конкурс сценарных проектов документальных фильмов. Подать заявку можно с 14 апреля по 14 мая на сайте общества «Знание». https://kino.znanierussia.ru Они принимаются как от профессиональных, так и начинающих документалистов.

«Конкурс идей для документальных фильмов "Умное кино" будет интересен всем, кто хочет заниматься документалистикой и развиваться в этой сфере. Наша цель — под руководством профессиональных режиссеров и экспертов отрасли неигрового кино, талантливых кинематографистов, создать новый просветительский контент, который найдет отклик у нашей аудитории. Я надеюсь, что "Умное кино" станет трамплином для молодых авторов и новой возможностью для уже состоявшихся документалистов. А благодаря нашим партнерам лучшие документальные просветительские фильмы смогут выйти на широкую аудиторию и множество молодых россиян получат доступ к увлекательным кинолентам и новым знаниям», — сказал генеральный директор общества «Знание» Максим Древаль.

В мае отборочная комиссия проекта выберет авторов лучших сценариев. Участников пригласят в Москву для обучающих интенсивов и проработки сценариев.

Далее все конкурсанты примут участие в питчинге, по результатам которого экспертный совет отберет авторов лучших проектов. Победителям питчинга дадут возможность заключить договор с киностудией им. М. Горького. Созданные фильмы будут представлены в конкурсной программе фестиваля «Умное кино» в декабре в Москве.

Одновременно с конкурсом в мае-июле 2022 года по всей стране пройдет обширная просветительская программа: в 300 городах России пройдут показы лучших документальных фильмов последних лет, а во всех регионах состоятся просветительские лекции Российского общества «Знание» о развитии индустрии документального кино.

«"Умное кино" — это интересный и важный просветительский проект. В качестве создателей фильмов себя попробуют не только опытные кинематографисты, но и молодые люди, студенты. Показы лучших работ пройдут в 300 городах нашей страны в мае и июне, и во время каникул школьники смогут приобщиться к культуре документального кино — современного, яркого и актуального», — заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

В сентябре стартует студенческий трек проекта — на базе региональных вузов и ссузов пройдет конкурс кинопроектов для студентов непрофильных вузов. Для них также пройдут лекции от экспертов общества «Знание» на площадках университетов-участников проекта. Лучшие студенческие работы получат гранты на производство документальных фильмов, которые будут показаны в апреле 2023 года в рамках студенческой весны.

В презентации проекта и дискуссии на тему документального кино также приняли участие первый заместитель генерального директора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко, директор департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Светлана Максимченко, кинорежиссер Алексей Учитель и многие другие.

«Поддержка документальных фильмов — это одно из приоритетных направлений работы Министерства культуры России. Мы поддерживаем как полнометражные фильмы для кинопроката, так и короткометражные документальные фильмы, и отдельно научно-популярное кино и дебюты. В прошлом году Министерство поддержало более 200 проектов. В этом году на конкурс подано уже более 400 заявок, прием заявок продлится до 5 мая. 1 апреля президент России подписал изменения в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации», которые предусматривают возможность предоставить полное финансирование производства и проката документальных фильмов. Это означает, что проекты, которые сейчас находятся в разработке, смогут получить 100 процентов финансирование уже в следующем году», — рассказала Светлана Максимченко.

Алексей Учитель отметил, что документальное кино очень хорошо отражает реальную жизнь, оно подробно и достоверно может рассказать о России.

