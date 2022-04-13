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Стало известно о закрытии крупного хакерского форума с личными данными россиян

Европол закрыл крупный хакерский форум RaidForums с личными данными россиян

Фото: Shutterstock

Европол заявил о закрытии крупного хакерского форума RaidForums, на котором продавали личные данные жителей разных стран, в том числе и россиян. Как стало известно из заявления самого ведомства, в спецоперации принимали участие силовики из шести государств: США, Великобритании, Германии, Швеции, Португалии и Румынии.

«Закрытие таких площадок всегда было ключевым методом борьбы с онлайн-преступниками. Наша нацеленность на форумы, на которых размещены огромные объемы украденных данных, держит преступников в напряжении. Европол вместе со своими международными партнерами продолжит предпринимать максимум усилий для того, чтобы киберпреступления были еще более сложной и рискованной задачей», — сказал глава центра Европола по европейской киберпреступности Эдвардас Шилерис.

Как сообщили ТАСС представители российской компании Group-IB, в последнее время на форуме начали публиковать базы данных, связанные с гражданами России и Белоруссии. Речь идет примерно о сотне баз, в которых содержатся сведения, похищенные из крупной сети фитнеса, почтового сервиса, онлайн-магазина, транспортной компании, сотового оператора, банка, сайта знакомств. При этом значительная часть этих сведений уже утратила актуальность.

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Сам RaidForums существовал с 2015 года и объединял аудиторию, превышающую 500 тысяч человек. На площадке можно было приобрести широкие наборы данных — от логинов и паролей пользователей различных сайтов до детальных наборов информации о гражданах различных стран.

«Когда окончательно стало понятно, что RaidForums больше не вернется, один из самых активных и известных участников форума — Pompompurin — создал почти полную копию RaidForums и запустил ее для всех желающих. Сейчас рынок постепенно восстанавливается, и уже большая часть всех известных нам продавцов пришли на новый форум и продолжают свою деятельность», — заключил руководитель отдела исследования киберпреступности Threat Intelligence компании Group-IB Олег Деров.

Ранее стало известно о том, что хакеры из группировок BlackMatter и REvil, которые на Западе традиционно ассоциируются с Россией, объединились в новую группировку BlackCat. В новое мощное объединение входят как сами хакеры, так и бывшие партнеры BlackMatter и REvil, которые остались без работы после арестов ряда кибервзломщиков в России и других странах мира, а также выхода части преступников из игры.

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Вениамин Лыков
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