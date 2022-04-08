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«Русские хакеры» объединились в новую мощную группировку

Хакеры из BlackMatter и REvil объединились в новую группировку BlackCat

Фото: Mohammad Rahmani / Unsplash

Хакеры из группировок BlackMatter и REvil, которые на Западе традиционно ассоциируются с Россией, объединились в новую группировку BlackCat. Об этом сообщили исследователи из «Лаборатории Касперского».

По их данным, в новое мощное объединение входят как сами хакеры, так и бывшие партнеры BlackMatter и REvil, которые остались без работы после арестов ряда кибервзломщиков в России и других странах мира, а также выхода части преступников из игры. Главными целями BlackCat называют поставщиков сервисов планирования ресурсов предприятий и промышленные компании.

«Скорее всего, все атаки BlackCat осуществляются участниками обеих группировок, которые поддерживают код и сервис, а партнеры делают собственную работу. Некоторая работа также может делегироваться дальше брокерам доступа и взломщикам из других группировок», — заявил старший исследователь безопасности «Лаборатории Касперского» Курт Баумгартнер (Kurt Baumgartner).

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Согласно данным «Лаборатории Касперского», новая группировка уже атаковала значительное число компаний по всему миру. В своей работе BlackCat используют малораспространенный язык программирования Rust, что серьезно замедляет разработку «противоядий» от заражений.

Ранее США в одностороннем порядке закрыли канал связи с Россией по обсуждению кибербезопасности. По словам замсекретаря Совета безопасности РФ Олега Храмова, Белый дом уведомил Совбез, что выходит из переговорного процесса по защите от киберугроз.

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Артур Галеев
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