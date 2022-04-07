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США закрыли канал связи с Россией по кибербезопасности

Совбез РФ заявил о закрытии США единственного канала связи по обсуждению кибербезопасности

Фото: Shutterstock

США закрыли в одностороннем порядке канал связи с Россией по обсуждению кибербезопасности. Об этом сообщил замсекретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов, передает «Российская газета».

Храмов рассказал, что Россией в феврале этого года в США были направлены предложения начать разработку совместных мер по защите от хакерских атак на объекты критической инфраструктуры обеих стран. Это произошло после пресечения деятельности хакерской группировки REvil. Перед этим стороны обменялись списками объектов критически важной информационной инфраструктуры обеих стран.

Однако сейчас, по словам замсекретаря, Белый дом уведомил Совбез, что выходит из переговорного процесса по защите от киберугроз и закрывает канал связи.

В январе ФСБ объявила о разгроме хакерской группировки REvil, рассылавшей вирусы для вымогательства денег. Деятельность преступного сообщества была пресечена после обращения властей США.

В конце марта президент США Джо Байден поручил главам 50 штатов усилить кибербезопасность компьютерных систем и объектов инфраструктуры из-за «потенциальных хакерских угроз» российских хакеров.

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Антон Похиляк
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