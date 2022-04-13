Использование карт в электронном кошельке SberPay временно ограничили

Сбербанк сообщил о временном ограничении использования карт в электронном кошельке SberPay

Использование карт в электронном кошельке SberPay временно ограничено, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Сбербанка. Объяснение заключается в решении технического партнера.

Чтобы совершать платежи в магазинах с помощью смартфона, пользователи могут добавить карту «Мир» в сервисы Mir Pay или Samsung Pay, уточнили в кредитном учреждении. Сбербанк прорабатывает альтернативные решения, добавили там.

Для платежей на сайтах и в приложениях можно продолжать использовать SberPay с картами Сбербанка Mastercard, Visa и «Мир». В интернет-магазинах можно воспользоваться кнопкой быстрой оплаты SberPay. В банке напомнили, что клиентам Сбера доступны и другие способы бесконтактной оплаты: «Плати QR», «Оплата одним взглядом». Кроме того, в России по-прежнему действуют пластиковые карты Mastercard, Visa, так же как и «Мир».