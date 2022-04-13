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Американские футбольные клубы договорились об отказе работать с россиянами

Клубы американской MLS откажутся работать с российскими и белорусскими футболистами

Фото: Steven Bisig-USA TODAY Sports / Reuters

Клубы американской Главной лиги футбола (MLS) договорились об отказе работать с россиянами и белорусами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, команды решили отказаться от сотрудничества и переговоров с футболистами и специалистами из России и Белоруссии. Отмечается, что новое правило будет носить неофициальный характер.

В апреле несколько российских футболистов были вынуждены покинуть европейские команды. Максим Матвеев и Евгений Назаров расторгли контракты с чешскими «Динамо» и «Богемианс» из-за отказа в рабочих визах, а Евгений Башкиров ушел из польского «Заглембе» 12 апреля.

21 марта бывший постоянный представитель США при Организации объединенных наций Эндрю Янг выступил против отстранения российских спортсменов от международных турниров. По его мнению, причиной стало то, что никто не понесет за это ответственность.

Анастасия Борисова
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