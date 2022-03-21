В США осудили отстранение россиян от международных турниров

Экс-постпред США при ООН Янг выступил против отстранения россиян от международных турниров

Бывший постоянный представитель США при Организации объединенных наций (ООН) Эндрю Янг выступил против отстранения российских спортсменов от международных турниров. Его слова передает РИА Новости.

«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность», — осудил экс-постпред решения международных спортивных организаций. Янг добавил, что считает происходящее неразумным.

Ранее заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал объявил об уходе с своего поста из-за рекомендации Международного олимпийского комитета отстранить россиян от международных турниров. Он объяснил отставку тем, что не хочет быть связанным с этим решением, и подчеркнул, что санкции против России противоречат его ценностям и представлению о том, что спорт не должен быть связан с политикой. «Я делаю это по своей совести, чтобы постоять за российских коллег и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза», — подытожил Ваттердал.

В конце февраля многие международные спортивные организации начали отстранять россиян от турниров. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей, лыжные гонки и биатлон, спортсмены полностью отстранены от соревнований. В автоспорте, велоспорте и теннисе россияне могут продолжить выступления в нейтральном статусе.