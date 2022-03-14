Чиновник ушел из Олимпийского комитета Норвегии из-за решения отстранить россиян

Зампред Олимпийского комитета Норвегии Ваттердал ушел в отставку из-за отстранения россиян

Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал объявил об уходе с своего поста из-за рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) отстранить российских и белорусских спортсменов от международных турниров. Об этом сообщает NRK.

Чиновник объяснил отставку тем, что не хочет быть связанным с этим решением. Он подчеркнул, что санкции против России противоречат его ценностям и представлению о том, что спорт не должен быть связан с политикой. «Я делаю это по своей совести, чтобы постоять за российских коллег и в дальнейшем иметь возможность смотреть им в глаза», — подытожил Ваттердал.

2 марта Норвегия заявила, что поддерживает дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, однако призывает допустить к турнирам юниоров и детей. По их мнению, массовый спорт должен развиваться в России.

28 февраля МОК выступил за недопуск российских и белорусских спортсменов к участию в международных стартах. После этого большинство спортивных федераций мира отказалось допускать россиян и белорусов до турниров.