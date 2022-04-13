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Макрон допустил для себя карьеру писателя

Президент Франции Макрон в случае ухода из политики допустил для себя карьеру писателя
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Global Look Press

Президент Франции Эмманюэль Макрон в случае ухода из политики допустил для себя карьеру писателя, пишет издание Le Point.

Макрон объяснил, что сейчас свободного времени ему хватает только на чтение и общение с семьей. «С литературой связана вся моя жизнь. Когда моя работа была связана с другими профессиями, мне и тогда хотелось заниматься писательским трудом. Сегодня мне это не удается», — заявил он. Французский лидер также отметил, как важно знать, чем следует заниматься в жизни, когда должности или миссии не будет. Он признался, что уже собирает истории для будущих книг. «Повседневная реальность власти — это украденное у себя время. Очень трудно сохранить отношения за пределами соратников и семьи», — заключил президент.

Ранее Макрон вышел в лидеры в первом туре выборов президента. Он баллотируется на второй пятилетний срок. В то же время поддержку кандидату от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразили 23,41 процента граждан. На третьем месте оказался Меланшон, набравший 21,9 процента голосов избирателей.

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Марина Совина
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